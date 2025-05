Ibovespa recua com siderúrgicas e Azul entre as maiores quedas

- BRAVA ENERGIA ON avançou 4,28%, após o acionista Yellowstone, que detém 5,3% do capital social da companhia, solicitar a exclusão de artigos do estatuto da companhia que tratam da obrigatoriedade de realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA) em caso de aquisição de participação relevante. A movimentação dos papéis também teve de pano de fundo a alta do petróleo no exterior. PETRORECONCAVO ON subiu 3,4% e PRIO ON cedeu 0,53%.

- JBS ON valorizou-se 2,62%, em sessão positiva para o setor de proteínas, com MARFRIG ON terminando em alta de 2,51% e MINERVA ON subindo 3,37%. Analistas do Santander reiteraram recomendação "outperform", citando força estrutural do mercado de frango dos EUA e potencial de valorização com o processo em andamento de listagem das ações no mercado norte-americano. Na contramão, BRF ON cedeu 0,83%.

- VALE ON caiu 0,8%, acompanhando os futuros do minério de ferro, que caíram pela quarta sessão consecutiva nesta quarta-feira na China, pressionados pela desaceleração da produção de aço na segunda maior economia do mundo. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 0,14%, a 698,5 iuanes (US$97,14) a tonelada.

- ITAÚ UNIBANCO PN recuou 0,81%, em dia misto no setor no Ibovespa, com BANCO DO BRASIL ON em queda de 1,99% e SANTANDER BRASIL UNIT caindo 1,12%, enquanto BRADESCO PN subiu 0,69%, tendo no radar relatório do Citi, que elevou a recomendação das ações para compra e o preço-alvo de R$13,60 para R$19,50. BTG PACTUAL UNIT avançou 0,58% após acertar a compra de cerca de R$1,5 bilhão em ativos do controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro.

- PETROBRAS PN fechou em queda de 0,32%, enquanto PETROBRAS ON registrou declínio de 1,24%, mesmo com a alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subiu 1,26%.