Ibovespa recua na abertura com Azul sob holofotes

(Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta quarta-feira, com Azul sob os holofotes após a companhia aérea entrar com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, enquanto ações de siderúrgicas caíam mesmo após o governo federal ampliar a lista de produtos do setor sujeitos à tarifa de 25%.

Às 10h09, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,27%, a 139.161,94 pontos, após três altas seguidas, tendo renovado recorde intradia na véspera. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, recuava 0,66%.

(Por Paula Arend Laier)