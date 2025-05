Instituto Arayara move 5 ações contra próximo leilão de áreas de petróleo da ANP

"Quando a gente observa o Rio de Janeiro, que é o Estado que hoje concentra a exploração do petróleo... temos um Estado quebrado, com altos índices de corrupção, onde (vários) governadores foram presos, e com um índice de desenvolvimento muito baixo, violência alta", afirmou Figueiredo.

"O petróleo, a exploração do petróleo por si só, não traz todo o desenvolvimento que estão dizendo."

A diretora também destacou o argumento da indústria de que a expansão seria necessária uma vez que reservas do pré-sal estariam em declínio. "Esse argumento não vale, porque tem blocos que foram recentemente descobertos na área do pré-sal", pontuou.

"Não existe uma demanda, uma urgência, uma necessidade de expandir", defendeu.

Dentre os argumentos jurídicos, o instituto apontou que a licitação considera uma Manifestação Conjunta entre Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente de 2020, que expira em 18 de junho.

Essa posição, fechada no governo anterior e que de alguma forma permite a oferta de determinados blocos no certame, vai expirar um dia depois do leilão. Além disso, quando os contratos forem assinados, em novembro, não estará mais válida.