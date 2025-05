Lagarde está determinada a concluir seu mandato à frente do BCE, diz porta-voz

FRANKFURT (Reuters) - Christine Lagarde está determinada a concluir seu mandato de oito anos como presidente do Banco Central Europeu, disse o BCE nesta quarta-feira, depois que o Financial Times informou que ela manteve conversações sobre sair mais cedo para liderar o Fórum Econômico Mundial.

O jornal disse que Lagarde, que ainda tem mais de dois anos de mandato, tem conversado sobre a possibilidade de assumir o comando do Fórum Econômico Mundial há anos e se reuniu pela última vez com o ex-presidente do Fórum, Klaus Schwab, em abril, para discutir um plano de sucessão.

Schwab foi citado como tendo dito que Lagarde, que faz parte do conselho de administração do Fórum, estava no centro de seu plano de sucessão e que eles haviam discutido cronogramas e até mesmo arranjos práticos, incluindo acomodação para Lagarde.