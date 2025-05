Mercado Pago vai solicitar licença bancária ao banco central da Argentina

O Mercado Livre, a maior empresa da América Latina em valor de mercado, obtém cerca de 45% da sua receita e lucro totais por meio do Mercado Pago, que opera como adquirente e banco digital.

"A solicitação dessa nova licença é um passo natural para oferecer mais produtos e seguir melhorando a experiência do usuário", disse o vice-presidente sênior do Mercado Pago para a América Hispânica, Alejandro Melhem, em comunicado.

No primeiro trimestre deste ano, a Argentina recuperou sua posição como o segundo maior mercado do Mercado Livre em receita, atrás do Brasil.

(Reportagem de André Romani)