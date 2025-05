Nvidia estima impacto de US$8 bi com regras dos EUA sobre chips; projeção de receita vem abaixo do esperado

No entanto, a Nvidia também disse que o H20 gerou US$4,6 bilhões em vendas no primeiro trimestre e que a China foi responsável por 12,5% do faturamento geral no período.

Gil Luria, analista da D.A. Davidson, disse que o impacto geral das restrições ao H20 foi menor do que se temia.

"Houve uma remoção de parte da receita vinda da China das orientações para o trimestre de julho, mas também houve uma receita oriunda da China que foi puxada para o primeiro trimestre. Os compradores chineses estavam estocando H20 antes das restrições, o que sustentou o trimestre de abril", disse Luria.

Em base ajustada, a Nvidia lucrou US$0,81 por ação no primeiro trimestre. As estimativas dos analistas variaram bastante, à medida que Wall Street tentava avaliar o impacto das restrições sobre algumas das vendas da Nvidia para a China.

Excluindo os encargos, o lucro ajustado por ação no primeiro trimestre teria sido de US$0,96.

Segundo dados compilados pela LSEG, a estimativa para o lucro trimestral ajustado da empresa era de US$0,93 por ação, com 17 analistas fornecendo projeções após 15 de abril, quando a Nvidia informou que as remessas do H20 precisariam de licenças adicionais.