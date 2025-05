Senado susta decretos do Executivo de demarcação de terras indígenas em SC

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O Senado Federal decidiu nesta quarta-feira suspender decretos do Poder Executivo relacionados à demarcação de terras indígenas da área de Toldo Imbu e Morro dos Cavalos, em Santa Catarina.

A maioria dos senadores -- com exceção do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e do líder do PT na Casa, Rogério Carvalho (PT-SE) -- apoiou um projeto de decreto legislativo que susta o efeito de decretos relacionados à demarcação desses territórios.