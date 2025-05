Stellantis nomeia Antonio Filosa como presidente global

As tarefas que Filosa tem pela frente são grandes, já que o setor automotivo busca navegar pela guerra comercial lançada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto montadoras tradicionais como a Stellantis tentam se defender do avanço de rivais asiáticos.

O foco de Filosa está na tentativa de recuperar os resultados da Stellantis nos Estados Unidos. A empresa também precisa racionalizar o portfólio de 14 marcas do grupo, o que, segundo os analistas, pode significar a eliminação de algumas delas.

A escolha da diretoria foi unânime e baseou-se no "histórico comprovado de sucesso prático de Filosa durante seus mais de 25 anos no setor automotivo", informou a empresa.

As ações da montadora, a quarta maior do mundo em vendas, cujas marcas incluem Chrysler, Peugeot, Fiat e Jeep, subiram ligeiramente no início dos negócios nesta quarta-feira, uma reação discreta para uma nomeação muito esperada. Desde o início do ano passado, a Stellantis acumulou cerca de dois terços de seu valor.

Alguns investidores disseram que Filosa tem uma experiência relativamente limitada na América do Norte e que uma pessoa de fora do grupo estaria mais bem posicionada para dar uma sacudida nos negócios da companhia.

No entanto, Fabio Caldato, gerente de portfólio da AcomeA SGR, que detém ações da Stellantis, disse que Filosa tem o perfil certo, com seu conhecimento específico do mercado norte-americano, bem como da cultura local.