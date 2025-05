Trump pede que fabricantes de software de design de chips suspendam vendas à China, diz FT

(Reuters) - O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou que empresas norte-americanas que oferecem software usado para projetar semicondutores parem de vender seus serviços para grupos chineses, informou o Financial Times nesta quarta-feira, citando pessoas familiarizadas com a medida.

Fabricantes de software de automação de design eletrônico, incluindo Cadence, Sinopse e Siemens EDA, foram informadas por meio de cartas do Departamento de Comércio para interromper o fornecimento de tecnologia, segundo a reportagem.

Um porta-voz do Departamento de Comércio se recusou a comentar as cartas, mas disse que está revisando exportações estratégicas para a China, observando que "em alguns casos, o Departamento de Comércio suspendeu licenças de exportação existentes ou impôs requisitos de licença adicionais enquanto a revisão está pendente".