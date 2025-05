UE discute cooperação em aço, chips e aviões com os EUA, diz chefe de comércio

Por Federico Maccioni

DUBAI (Reuters) - A Comissão Europeia está discutindo com os Estados Unidos uma possível cooperação em setores como aeroespacial, aço, semicondutores e minerais críticos, disse o Comissário Europeu de Comércio, Maros Sefcovic, nesta quarta-feira.

Sefcovic, em Dubai para iniciar as negociações do acordo de livre comércio com os Emirados Árabes Unidos, disse que estava conversando com seus homólogos norte-americanos dia sim, dia não, em busca de um acordo para limitar as tarifas, com outra ligação prevista para quinta-feira.