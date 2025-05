Wall St tem pouca movimentação após forte alta antes de ata do Fed e balanço da Nvidia

Por Shashwat Chauhan e Kanchana Chakravarty

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham pouca movimentação nesta quarta-feira após fortes ganhos na sessão anterior diante da diminuição das tensões comerciais, enquanto os investidores aguardavam os resultados da líder em IA Nvidia e a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve.

A Nvidia deve registrar um aumento de 66,2% na receita do primeiro trimestre, de acordo com dados compilados pela LSEG. As ações da fabricante de chips subiam 0,2% antes de seus resultados, que serão divulgados após o fechamento dos mercados.