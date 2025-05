Ações europeias caem por incerteza comercial após tribunal bloquear tarifas de Trump

No entanto, a expectativa é de que as ações europeias avancem ligeiramente até o final de 2025, antes de atingirem novos picos em 2026, de acordo com uma pesquisa da Reuters.

Ganhos de empresas europeias de semicondutores, após a Nvidia divulgar um aumento de 69% nas vendas trimestrais, limitaram o declínio do setor de tecnologia a uma baixa de 0,2%, depois de ter atingido seu nível mais alto desde o início de março.

O setor de serviços públicos teve desempenho inferior ao de seus pares, com queda de 0,8%.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,11%, a 8.716,45 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,44%, a 23.933,23 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,11%, a 7.779,72 pontos.