Alckmin passa mal e exames preliminares sugerem inflamação intestinal, diz Vice-Presidência

O mal-estar de Alckmin, que está com 72 anos e também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ocorre dias após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 anos, sofrer uma crise de labirintite que o obrigou a cancelar parte de sua agenda, sendo substituído por Alckmin em um de seus compromissos.

Lula teve um quadro de vertigem logo depois do almoço na segunda-feira, o que o levou a cancelar a agenda da tarde e ir ao hospital Sírio-Libanês, onde fez exame de sangue e uma tomografia. De acordo com o Palácio do Planalto, Lula ficou por cerca de duas horas no hospital, antes de voltar para o Alvorada.

Em dezembro do ano passado, o presidente foi submetido a uma cirurgia de emergência por conta de uma hemorragia intracraniana decorrente de um tombo no banheiro em outubro, em que bateu a cabeça e precisou levar pontos.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)