Taxa de desemprego no Brasil fica abaixo do esperado no tri até abril com recorde de carteira assinada

Por Camila Moreira e Rodrigo Viga Gaier

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - A taxa de desemprego no Brasil ficou abaixo do esperado no trimestre até abril com número recorde de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, em um mercado de trabalho que segue em patamar sólido.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram nesta quinta-feira que nos três meses até abril a taxa de desemprego foi a 6,6%, de 6,5% nos três meses imediatamente anteriores, até janeiro.