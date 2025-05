Confiança de serviços no Brasil avança em maio com melhora das expectativas, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança do setor de serviços do Brasil teve alta em maio influenciada pela melhora principalmente das expectativas, mostraram os dados divulgados nesta quarta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

No mês, o Índice de Confiança de Serviços (ICS) avançou 1,5 ponto, para 91,9 pontos, informou a FGV, depois de ter registrado queda de 2,5 pontos em abril.

"Após um resultado negativo no mês passado, a confiança de serviços volta a subir em maio, influenciada, principalmente, pela compensação nas expectativas futuras do setor que voltam a subir", disse Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE.