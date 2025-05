Consumo em supermercados cresce 1,25% em abril ante março, diz Abras

SÃO PAULO (Reuters) - O consumo de lares brasileiros em supermercados cresceu 1,25% em abril na comparação com o forte mês de março e avançou 2,63% ante o mesmo mês de 2024, afirmou nesta quinta-feira a associação de supermercadistas Abras.

Em março, o consumo havia crescido 6,96% ante fevereiro, quando houve uma queda de 4,25% que veio depois de um tombo de 11,51% em janeiro, segundo os dados da entidade.

Com o desempenho do mês passado, a Abras espera um crescimento de 2,7% no consumo este ano. No quadrimestre, entidade afirmou que houve uma expansão de 2,52% sobre o mesmo período de 2024.