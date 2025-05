Copel renova máxima histórica com endosso de Itaú BBA e UBS BB

(Reuters) - As ações da Copel figuravam entre as maiores altas do Ibovespa nesta quinta-feira, tendo renovado topo histórico, endossadas por relatórios de analistas do Itaú BBA e do UBS BB reiterando recomendação de compra e "outperform" para os papéis, respectivamente, e elevando o preço-alvo.

Por volta de 12h20, Copel PNB valorizava-se 1,67%, a R$12,80, entre os destaques positivos do Ibovespa, que cedia 0,2%. Na máxima, chegou a R$12,83, máxima histórica intradia. No ano, acumula alta de cerca de 45%.

A equipe do Itaú BBA elevou o preço-alvo de R$13,3 para R$13,6, após incorporação da curva de preços de energia atualizada, que foi parcialmente compensada por novas premissas macroeconômicas e um custo de capital próprio mais alto em comparação com a última atualização.