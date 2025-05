Credores da Braskem ainda estão céticos em relação à proposta de Tanure, dizem fontes

Segundo as mesmas pessoas, os bancos foram surpreendidos pela oferta de Tanure e ainda não se reuniram com o empresário para discutir a proposta. Uma terceira fonte acrescentou que Tanure tem se reunido com a direção desses bancos, mas ainda não forneceu detalhes sobre sua proposta.

Na sexta-feira, o empresário fez uma oferta pela participação da Novonor na Braskem, cujos detalhes financeiros ainda não foram divulgados. Em comunicado, Tanure disse estar comprometido com o investimento de longo prazo na Braskem.

Antes dessa proposta, bancos -- incluindo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) -- vinham mantendo conversas com empresas especializadas, como a Geribá Investimentos e a IG4 Capital, que atuam com investimentos alternativos ou situações especiais, disseram as fontes.

O BNDES e a IG4 Capital se recusaram a comentar. A Geribá não respondeu aos pedidos de comentário.

O plano era contratar uma empresa de investimentos para reestruturar a Braskem, com o objetivo de aumentar seu valor de mercado e permitir que os credores vendessem suas ações gradualmente, recuperando os valores devidos pela Novonor.

Segundo as fontes, os bancos ainda não haviam finalizado contratos com nenhuma das firmas de investimento com as quais negociavam. Uma delas também observou que os bancos continuam abertos a explorar outras opções e podem eventualmente vir a contratar uma empresa de reestruturação que ainda não foi abordada.