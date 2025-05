Decisão de tribunal dos EUA pode ampliar incerteza sobre tarifas, diz membro do Fed

(Reuters) - A decisão do tribunal comercial dos EUA que bloqueia algumas das tarifas abrangentes do presidente Donald Trump pode não reduzir a incerteza que atinge as empresas norte-americanas, disse nesta quinta-feira o presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, porque o governo pode encontrar outras maneiras de impor a tarifação.

"Se as pessoas não puderem contar com uma política consistente, elas simplesmente vão desacelerar e não agir", disse Goolsbee em entrevista à rádio WJR.

"Se este processo judicial inaugurar uma era em que finalmente conseguiremos alguma consistência, a sujeira desaparecer, e pudermos voltar a fazer o que fazíamos antes, isso seria positivo. Se este processo judicial levar a uma nova extensão de, bem, se não pudermos fazer dessa forma, poderíamos aplicar as tarifas de uma maneira diferente... se isso se transformar em uma extensão da incerteza, então temo que isso seria um pouco mais negativo."