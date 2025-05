Dólar recua com bloqueio de tarifas de Trump e decreto do IOF em foco

Entretanto, as tarifas sobre produtos específicos -- como aço, alumínio e automóveis -- seguem em vigor e a decisão pouco faz para afastar as incertezas comerciais, já que o governo Trump pode explorar outros meios legais para impor suas tarifas abrangentes.

"Os mercados ao redor do mundo exibem um viés positivo após a decisão do tribunal... Hoje o apetite por risco deve tomar conta do jogo", disse Guilherme Esquelbek, da Correparti Corretora.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,75%, a 99,640.

Na frente de dados, o governo norte-americano informou que a economia do país contraiu a uma taxa anualizada de 0,2% no primeiro trimestre do ano, em resultado um pouco melhor do que a estimativa inicial de retração de 0,3%.

Na cena doméstica, o mercado nacional acompanha o contínuo impasse sobre os aumentos das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) anunciados pelo governo na semana passada, com um recuo parcial horas depois.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na quarta-feira que, neste momento, não há alternativa ao decreto que aumentou o IOF para assegurar o cumprimento dos compromissos fiscais deste ano.