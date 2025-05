EUA aprovam projeto de reator nuclear da NuScale

Os SMRs são projetados para serem construídos em fábricas com peças relativamente fáceis de replicar, em vez de serem construídos no local, como nas usinas nucleares convencionais.

Seus defensores afirmam que os reatores serão mais seguros para operar, seus ciclos de urânio serão mais resistentes e seu aspecto modular reduzirá os custos de várias usinas.

Já os críticos do SMR dizem que eles serão mais caros de operar do que os convencionais, que têm reatores maiores, e continuarão a produzir resíduos radioativos para os quais os EUA não têm um repositório permanente.

A NuScale é a única empresa norte-americana com um projeto aprovado, mas chegar ao ponto de construir uma usina tem sido uma tarefa árdua. Em 2023, a NuScale cancelou seu primeiro projeto com um grupo de energia municipal de Utah, apesar da promessa do governo norte-americano de US$1,35 bilhão em financiamento ao longo de dez anos para a usina, conhecida como Carbon Free Power Project. Com o aumento dos custos, várias cidades abandonaram o projeto.

John Hopkins, presidente e diretor executivo da NuScale, disse que a aprovação desta quinta-feira, que veio dois meses antes do esperado, permite que a empresa construa e opere uma planta.

"Agora temos uma tecnologia americana que pode ser implantada em curto prazo", disse Hopkins.