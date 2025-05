Futuros de Wall St sobem com decisão de tribunal contra tarifas de Trump

"Se a decisão for mantida, será um grande desenvolvimento positivo para os EUA e a economia global."

O tribunal invalidou, com efeito imediato, todos os decretos de Trump sobre tarifas desde janeiro que estavam baseadas na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional.

No entanto, a decisão pode ser apelada à Corte de Apelações dos EUA para o Circuito Federal, em Washington, e potencialmente à Suprema Corte dos EUA.

O futuro do S&P 500 subia 1,1%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 1,62%, e o futuro do Dow Jones avançava 1,31%.

As ações da Nvidia subiam 5,4% nas negociações pré-abertura, após a empresa de semicondutores superar as estimativas de vendas do primeiro trimestre, impulsionada por clientes que estocaram chips de inteligência artificial antes das restrições de exportação dos EUA para a China.

A empresa, no entanto, alertou que as novas restrições devem cortar US$8 bilhões das vendas do trimestre atual, fazendo com que sua previsão para o segundo trimestre não atinja as expectativas.