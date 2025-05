Governo Trump minimiza decisão judicial que bloqueou tarifas abrangentes

O tribunal concluiu que a lei não concede a Trump o poder unilateral de determinar tarifas tão abrangentes. Algumas tarifas setoriais específicas, como as que Trump impôs ao aço, ao alumínio e aos automóveis, foram impostas sob autoridades distintas, por motivos de segurança nacional, e não foram afetadas pela decisão.

O primeiro-ministro canadense Jay Carney comemorou a decisão do tribunal, dizendo que ela era "consistente com a posição de longa data do Canadá" de que as tarifas de Trump eram ilegais.

Outros parceiros comerciais dos EUA reagiram de forma cautelosa. O governo britânico afirmou que a decisão era uma questão interna da administração norte-americana e observou que se tratava "apenas da primeira fase de um processo judicial".

Tanto a Alemanha quanto a Comissão Europeia disseram que não poderiam comentar a decisão.

GANHOS MODESTOS DE MERCADO

Vários analistas disseram que era cedo para concluir que a decisão fecha completamente as portas para as tarifas abrangentes de Trump, já que caminhos legais diferentes da lei de poderes econômicos estão provavelmente à disposição dos EUA.