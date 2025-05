Governo usará recursos do Tesouro para ressarcir fraudados do INSS em "última instância", diz ministro da Previdência

(Reuters) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva só recorrerá a recursos do Tesouro Nacional para ressarcir os aposentados atingidos por fraudes no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) "em última instância", disse nesta quinta-feira o ministro da Previdência, Wolney Queiroz.

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do CanalGov, Queiroz afirmou que o governo irá "às últimas consequências" para recuperar o dinheiro desviado por associações que fizeram descontos indevidos nas aposentadorias e devolvê-lo aos pensionistas.

"Não é desejo do governo pegar agora dinheiro do recurso do Tesouro para ressarcir. O interesse nosso é ir às últimas consequências em busca daquelas pessoas que fraudaram, que têm hoje iates, que têm Ferraris, que têm Lamborghinis, que têm patrimônio fora do Brasil, que têm dinheiro em paraísos fiscais, ir atrás desses recursos", disse o ministro.