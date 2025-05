Ibovespa tem recuo discreto com desconfiança fiscal e EUA no radar

- PETROBRAS PN recuou 0,6%, enfraquecida pela queda dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou transacionado com baixa de 1,16%. A diretoria executiva da estatal aprovou a emissão de R$3 bilhões em debêntures simples em até três séries. Os recursos vão custear gastos, despesas ou dívidas relacionadas a investimentos em projetos prioritários da companhia.

- VALE ON fechou com variação positiva de apenas 0,07%, mesmo com o avanço dos futuros do minério de ferro na China após quatro dias de perdas. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações diurnas com alta de 1,29%, a 707 iuanes (US$ 98,31) a tonelada.

- B3 ON recuou 1,4%, também entre os maiores pesos negativos do Ibovespa. Analistas do UBS BB cortaram a recomendação das ações para neutra, citando "upside" potencial limitado à frente, dada a valorização acumulada pelas ações de cerca de 40% neste ano. Eles, contudo, elevaram o preço-alvo dos papéis de R$13,50 para R$16, na esteira da revisão para cima da estimativa do lucro para o período de 2025 a 2029.

- COSAN ON subiu 2,07%, com analistas do Bank of America reiterando compra. "Apesar dos desafios, acreditamos que seja uma sólida posição de longo prazo com ativos únicos no Brasil." O BofA também manteve compra para Raízen, mas cortou o preço-alvo de R$3 para R$2,7. RAÍZEN PN ganhou 1,02%. Ainda, a Unica disse que a produção de açúcar do centro-sul caiu menos que o previsto na primeira quinzena de maio.

- SABESP ON valorizou-se 1,48%, após acertar a aquisição das participações restantes nas sociedades Andradina e Castilho detidas pela Iguá Saneamento, exercendo seu direito de preferência na compra das concessionárias.

- COPEL PNB valorizou-se 1,51%, renovando máximas históricas, endossada por relatórios positivos de analistas do Itaú BBA e do UBS BB, que também elevaram o preço-alvo do papel. "Apesar do recente desempenho mais forte da ação, ainda vemos um perfil de risco/retorno atrativo para a Copel", afirmaram Filipe Andrade e time do Itaú em relatório.