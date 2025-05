Ibovespa vai na contramão de Wall Street e recua

- VALE ON subia 0,07%, conforme os futuros do minério de ferro na China interromperam uma sequência de quatro dias de perdas nesta quinta-feira, impulsionados pelo sentimento otimista do mercado na esteira da decisão de tribunal dos EUA envolvendo as tarifas comerciais. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações diurnas com alta de 1,29%, a 707 iuanes (US$ 98,31) a tonelada.

- PETROBRAS PN desvalorizava-se 0,95%, com queda dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent era transacionado com baixa de 0,9%. A diretoria executiva da estatal aprovou a emissão de R$3 bilhões em debêntures simples em até três séries. Os recursos vão custear gastos, despesas ou dívidas relacionadas a investimentos em projetos prioritários da companhia.

- ITAÚ UNIBANCO PN caía 0,9%, enquanto BRADESCO PN subia 0,2%, BANCO DO BRASIL ON mostrava decréscimo de 1,16% e SANTANDER BRASIL UNIT perdia 0,5%. Dados do Banco Central mostraram que o estoque total de crédito no Brasil subiu 0,7% em abril sobre o mês anterior. No segmento de recursos livres, a inadimplência foi de 4,8% e o spread bancário foi de 31,3 pontos percentuais.

- B3 ON caía 1,6%, em meio a relatório de analistas do UBS BB, que cortaram a recomendação das ações para "neutra", citando "upside" potencial limitado à frente, dada a valorização acumulada pelas ações de cerca de 40% neste ano. Os analistas, contudo, elevaram o preço-alvo dos papéis de R$13,50 para R$16, na esteira da revisão para cima da estimativa do lucro para o período de 2025 a 2029.

- AZUL PN recuava 3,9% no último pregão no Ibovespa, do qual será excluída no final do dia após pedir recuperação judicial nos Estados Unidos na véspera. As agências de classificação de risco S&P e Fitchtambém cortaram na quarta-feira a nota de crédito da companhia aérea para D.