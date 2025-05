IGP-M recua mais do que o esperado em maio, a 0,49%, com matérias-primas brutas, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) passou a recuar mais do que o esperado em maio, a 0,49%, depois de ter registrado alta de 0,24% no mês anterior, com destaque para o forte recuo nos preços de matérias-primas brutas, mostraram dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira

A expectativa de analistas em pesquisa da Reuters era de uma baixa de 0,34%. Com o resultado do mês, o índice passou a acumular em 12 meses alta de 7,02%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, caiu 0,82% em maio, depois de ter registrado alta de 0,13% no mês anterior.