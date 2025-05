Índices da China quebram sequência de perdas com bloqueio de tarifas por tribunal

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong avançaram nesta quinta-feira, com a melhora da confiança depois que um tribunal comercial dos Estados Unidos bloqueou as tarifas abrangentes do presidente Donald Trump, que têm pesado sobre o comércio global e agitado os mercados.

As ações chinesas interromperam uma sequência de cinco dias de perdas, enquanto o dólar subiu e o ouro afundou, uma vez que o apetite por risco melhorou de forma acentuada após a decisão do tribunal.

Um tribunal de comércio dos EUA impediu que as tarifas de Trump entrassem em vigor em uma decisão abrangente que considerou que o presidente excedeu sua autoridade ao impor taxas gerais sobre as importações de parceiros comerciais.