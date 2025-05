Indústria de máquinas e equipamentos cresce 9% em abril, diz Abimaq

"Com este resultado, no período de janeiro a abril, o setor manteve desempenho positivo (13,4% acima do mesmo período de 2024), favorecido pela base de comparação mais fraca, mas também pelo desempenho favorável dos setores menos sensíveis ao aperto da política monetária" disse a Abimaq em apresentação.

O setor, contudo, pode ver uma desaceleração do crescimento no segundo semestre, disse a diretora de Competitividade, Economia e Estatística da Abimaq, Cristina Zanella.

"(No ano passado), a gente teve um processo de recuperação, principalmente na receita, mais intenso no segundo semestre. Então, a gente vai passar a comparar os números desse ano com aqueles números que estavam mais positivos naquela ocasião."

Zanella também citou como entraves, para além do patamar elevado da Selic, o recente aumento de alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) anunciado pelo governo.

"É uma política de contenção muito agressiva. Imaginamos que isso vá impactar negativamente os resultados dos investimentos ao longo do segundo semestre", disse a diretora a jornalistas.

As exportações de máquinas e equipamentos em abril recuaram 12,9% ante a mesma etapa de 2024, para US$1 bilhão, enquanto as importações tiveram alta de 8,5% na mesma comparação, para US$2,6 bilhões, de acordo com os dados da entidade.