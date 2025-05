Inflação é principal foco agora, diz presidente do Fed de São Francisco

Por Ann Saphir

OAKLAND, CALIFÓRNIA (Reuters) - Os membros do Federal Reserve ainda podem cortar os juros duas vezes este ano, como projetaram em março, disse nesta quinta-feira a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, mas por enquanto as taxas devem permanecer estáveis para garantir que a inflação esteja no caminho para atingir a meta de 2%.

"Enquanto a inflação estiver acima da meta e houver alguma incerteza sobre a rapidez com que ela poderá voltar a 2%, bem, a inflação será meu foco, porque o mercado de trabalho está em boa forma", disse Daly em entrevista à Reuters, após aparição no Rotary Club de Oakland. "Precisamos ter uma política neste espaço modestamente ou moderadamente restritivo, dependendo de como você o encara, para continuarmos a nos aproximar da estabilidade de preços."