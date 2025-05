Inpasa obtém certificação para fornecer etanol à produção de SAF

SÃO PAULO (Reuters) - A Inpasa, maior produtora de etanol da América Latina, anunciou nesta quinta-feira que recebeu a certificação internacional ISCC CORSIA que a habilita a fornecer matérias-primas para a produção de combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês).

O selo é reconhecido pela Organização da Aviação Civil Internacional e atesta o cumprimento de exigências de rastreabilidade, sustentabilidade e redução de emissões em toda a cadeia de produção. Outras importantes empresas do Brasil já obtiveram essa certificação.

Um diferencial para obtenção da certificação é o processo produtivo da companhia, baseado em sua maioria em matérias-primas de segunda safra, como milho e sorgo, sem competição com a produção de alimentos e sem causar mudanças no uso do solo.