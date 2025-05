Lucros corporativos dos EUA diminuem com força no 1º trimestre

Na quarta-feira, um tribunal de comércio dos EUA bloqueou a entrada em vigor da maioria das tarifas de Trump, dizendo que o presidente excedeu sua autoridade. Economistas disseram que a decisão, embora tenha oferecido algum alívio, acrescentou outra camada de incerteza sobre a economia.

Empresas que vão desde companhias aérea e, varejistas até fabricantes de veículos automotores retiraram ou evitaram dar orientações financeiras para 2025, citando a incerteza causada pela natureza errática dos anúncios sobre as tarifas.

As empresas anteciparam importações e as famílias fizeram compras preventivas de mercadorias no último trimestre para evitar custos mais altos, dificultando a obtenção de um quadro claro da economia.

A enxurrada de importações fez com que o Produto Interno Bruto recuasse a uma taxa anualizada revisada para cima de 0,2% no trimestre de janeiro a março, informou o escritório em sua segunda estimativa do PIB.

Inicialmente, estimava-se que a economia tivesse contraído em um ritmo de 0,3%, depois de ter crescido a uma taxa de 2,4% no quarto trimestre.

(Reportagem de Lucia Mutikani)