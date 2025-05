Motiva assina aditivo para investimento adicional em linhas de trem de SP

A companhia também se obrigou no aditivo a realizar estudos para a implantação de viaduto ferroviário entre as estações CEASA, da Linha 9-Esmeralda, e Imperatriz Leopoldina, da Linha 8-Diamante, interligando ambas as linhas e cujo valor será ressarcido à Motiva.

"A implantação do viaduto ferroviário poderá ser futuramente incluída ao contrato de concessão como obrigação da concessionária, mediante termo aditivo", afirmou a empresa em fato relevante ao mercado.