Nvidia relata riscos para negócios na China, mas presidente-executivo elogia Trump

"As plataformas dos EUA devem continuar sendo a plataforma preferida para IA de código aberto", disse ele. "Isso significa apoiar a colaboração com os principais desenvolvedores em todo o mundo, inclusive na China. Os EUA ganham quando modelos como DeepSeek e Qwen funcionam melhor na infraestrutura norte-americana."

Apesar das restrições sobre exportações da China, a Nvidia previu vendas de US$45 bilhões no segundo trimestre, apenas ligeiramente abaixo da estimativa média dos analistas de US$45,90 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG. Isso implicaria em um crescimento de cerca de 50% em relação ao ano anterior.

Os executivos também destacaram negócios no valor potencial de bilhões de dólares nos próximos meses e anos na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e em Taiwan, levando os analistas a concluir que o impacto das tensões comerciais entre os EUA e a China não foi tão ruim quanto se temia.

Em seu elogio a Trump, Huang destacou a viagem do presidente ao Oriente Médio.

"O presidente Trump quer que a tecnologia dos EUA seja líder", disse Huang. "Os acordos que ele anunciou são vitórias para os EUA, criando empregos, avançando na infraestrutura, gerando receita fiscal e reduzindo o déficit comercial dos EUA."

Huang também disse que concorda com a visão expressa por autoridades do Gabinete, como o secretário de Comércio, Howard Lutnick, de trazer as fábricas de volta aos EUA e equipá-las com robôs.