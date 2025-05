Petrobras prevê contratar 52 embarcações até 2026, com aportes de R$29 bi, diz CEO

BRASÍLIA (Reuters) - A Petrobras prevê a contratação de 52 embarcações até 2026, com investimentos de R$29 bilhões, afirmou a presidente da companhia, Magda Chambriard, nesta quinta-feira, em evento do Porto de Itajaí (SC) com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Nosso programa de renovação e ampliação de frota de embarcações é um marco para a retomada dessa indústria", disse Chambriard, que pontuou que a contratação dessas embarcações significará a criação de cerca de 50 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

O número de navios citado por Chambriard supera uma projeção divulgada por ela em fevereiro, quando falou na contratação de 48 embarcações. Ela não detalhou durante seu discurso.