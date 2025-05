Powell se reuniu com Trump na Casa Branca, diz Fed

Anteriormente, Trump havia criticado repetidamente Powell -- que ele indicou para o cargo durante seu primeiro mandato e que foi renomeado para um segundo mandato pelo presidente democrata Joe Biden. Trump havia afirmado que quer vê-lo fora do banco central.

"O chair Powell disse que ele e seus colegas do Fomc definirão a política monetária, conforme exigido por lei, para apoiar o emprego máximo e preços estáveis, e tomarão essas decisões com base apenas em análises cuidadosas, objetivas e apolíticas", acrescentou o comunicado.

Trump, que havia atacado Powell pela decisão do Fed de não reduzir as taxas de juros, disse recentemente que não tem intenção de demiti-lo. Mas a possibilidade de uma demissão perturbou os mercados financeiros, que apostam na capacidade do Fed de fazer seu trabalho sem interferência política.

(Reportagem de Doina Chiacu)

