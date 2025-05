Presidente do Fed de Chicago diz que se as tarifas forem evitadas, a taxa de juros pode cair

Antes dessa data, disse Goolsbee, o mercado de trabalho estava estável e a inflação estava se encaminhando para a meta de 2% do Fed, condições que permitiriam ao banco central reduzir a taxa de juros de sua faixa atual de 4,25% a 4,5%. Com base na projeção mais recente das autoridades do Fed, a taxa neutra de longo prazo está em torno de 3%.

Por enquanto, porém, a incerteza em relação às tarifas está fazendo com que as empresas tenham um momento de "baixar a caneta" enquanto esperam por clareza na política comercial, disse Goolsbee.

O Fed se encontra em uma situação semelhante, com as autoridades particularmente preocupadas com a possibilidade de as tarifas interromperem a queda da inflação e aumentarem a taxa de desemprego.

(Reportagem de Ann Saphir)