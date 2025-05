Provocação de Hugo Motta sobre IOF é "responsável" e governo buscará alternativas estruturais, diz Ceron

"Vamos trabalhar para dar uma resposta à altura da provocação".

Ele ainda reconheceu que a Fazenda segue avaliando o decreto que aumentou o IOF em operações de crédito, cambiais e de previdência privada para analisar se pontos específicos da medida "têm sentido ou não".

Mais cedo na quinta, Motta disse em publicação no X que o ambiente no Congresso é pela derrubada do decreto que aumentou alíquotas do IOF, estabelecendo prazo de 10 dias para o Executivo apresentar alternativa que evite "gambiarras tributárias" e seja de caráter "duradouro e consistente".

Na entrevista, Ceron tratou as declarações de Motta como uma "oportunidade histórica" de avançar em pautas relevantes para o país.

"Temos aqui um desafio imenso de construir alternativas, de levar ao Congresso em 10 dias soluções, obviamente ouvindo as demais áreas de governo, passando pelo crivo do presidente da República, fazer disso uma grande oportunidade para o país", afirmou.

Ceron enfatizou que a arrecadação de cerca de R$20 bilhões de reais em 2025 com as elevações de IOF é imprescindível para a execução das políticas públicas, ressaltando que neste momento não há alternativas colocadas.