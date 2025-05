Secex prorroga por até 12 meses conclusão de revisão sobre antidumping em chapa grossa

SÃO PAULO (Reuters) - A Secretaria de Comércio Exterior decidiu adiar em até um ano o prazo para a conclusão da análise final sobre o período de direito antidumping nas importações de chapas grossas de aço, segundo comunicado publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

Em 2019, a Secex decidiu prorrogar a aplicação de medida antidumping sobre chapas grossas importadas de África do Sul, China, Coreia do Sul e Ucrânia e em 2024 a Gerdau e a Usiminas pediram uma revisão da medida, que começou a ser analisada em outubro do ano passado, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento.

O antidumping de chapas grossas havia sido prorrogado em 2019 por até cinco anos, uma vez que o fim da aplicação da medida "levaria muito provavelmente à retomada do dumping e do dano à indústria doméstica dele decorrente", segundo documento do ministério que explica a medida. O período de análise do dumping foi de janeiro de 2017 a dezembro de 2017 e o período de análise de dano foi de janeiro de 2013 a dezembro de 2017.