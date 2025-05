Tribunal dos EUA bloqueia maioria das tarifas de Trump e diz que presidente excedeu sua autoridade

"O tribunal não se pronuncia sobre a sabedoria ou a provável eficácia do uso de tarifas pelo presidente como alavanca", disse um painel de três juízes na decisão de emitir uma liminar permanente sobre as ordens tarifárias gerais emitidas por Trump desde janeiro.

"Esse uso é inadmissível não porque seja insensato ou ineficaz, mas porque (a lei federal) não o permite."

Os mercados exaltaram a decisão. O dólar avançou após a decisão do tribunal, subindo em relação a moedas como euro, iene e franco suíço em particular. Os futuros de Wall Street dispararam e as ações na Ásia também deram um salto.

Os juízes também ordenaram que o governo emita novas ordens refletindo a liminar permanente no prazo de 10 dias. O governo, minutos depois, apresentou uma notificação de apelação e questionou a autoridade do tribunal.

O tribunal invalidou, com efeito imediato, todas as ordens de Trump sobre tarifas desde janeiro que estavam baseadas na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, uma lei destinada a lidar com ameaças "incomuns e extraordinárias" durante uma emergência nacional.

O tribunal não foi solicitado a tratar de algumas tarifas específicas de setor que Trump emitiu sobre automóveis, aço e alumínio, usando um estatuto diferente.