Wall St avança após tribunal bloquear maioria das tarifas de Trump

A empresa, no entanto, alertou que as novas restrições devem cortar US$8 bilhões de suas vendas no trimestre atual.

O índice Philadelphia SE Semiconductor tinha ganhos na esteira dos resultados da Nvidia, com alta de 1,4%.

Oito dos 11 principais subsetores do S&P 500 subiam, com tecnologia da informação e consumo discricionário destacando-se.

O apetite global por risco ganhou força depois que um tribunal dos EUA invalidou, com efeito imediato, a maior parte das taxas impostas por Trump desde janeiro, mas não abordou algumas tarifas específicas de setores como automóveis, aço e alumínio.

"Mesmo que a decisão seja confirmada, o governo terá rotas alternativas para implementar as tarifas. Mas elas serão mais lentas e mais direcionadas, em oposição à atual abordagem abrangente", disse Lizzy Galbraith, economista política sênior da Aberdeen.

Kevin Hassett, assessor econômico da Casa Branca, disse que três acordos comerciais estavam quase concluídos e que espera mais.