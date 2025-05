Wall Street fecha em alta com impulso da Nvidia, tribunal de apelação restabelece tarifas de Trump

As negociações foram instáveis durante a maior parte do dia e os índices terminaram bem abaixo dos maiores níveis da sessão, com investidores tentando digerir as decisões judiciais e com as ações da Salesforce caindo 3,3%, mesmo após a fornecedora de software empresarial ter elevado suas previsões de receita anual e de lucro ajustado.

A Nvidia subiu 3,2% depois que a empresa divulgou na noite de quarta-feira resultados positivos de vendas, impulsionados pela estocagem de chips de IA por clientes antes das restrições de exportação dos EUA para a China.

A empresa, no entanto, alertou que as novas restrições devem cortar US$ 8 bilhões de suas vendas do trimestre atual.

O otimismo em relação aos lucros corporativos e à Nvidia em particular está fornecendo algum suporte, disse Oliver Pursche, vice-presidente sênior e consultor da Wealthspire Advisors em Westport, Connecticut.

"Trata-se de lucros corporativos em geral", disse ele.

A Nvidia, que agora está subindo apenas 3,6% no ano, foi a última das "Sete Magníficas" megacaps de tecnologia e crescimento a divulgar os resultados nessa temporada de balanços.