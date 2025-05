Ações de China e Hong Kong caem por preocupações com tarifas dos EUA, montadoras recuam

"A confiança piorou ainda mais em meio a um volume de negócios menor e dados macroeconômicas fracos", escreveu Laura Wang, estrategista-chefe de ações da China no Morgan Stanley, em uma nota nesta sexta-feira.

"Não há sinais de aumento do estímulo no curto prazo, já que a trégua tarifária provisória continua."

Um tribunal federal de recursos restabeleceu temporariamente na quinta-feira as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, um dia depois que um tribunal comercial as bloqueou, dizendo que o presidente excedeu sua autoridade.

O CSI Consumer Electronics Thematic Index perdeu 2%. A Foxconn, montadora do iPhone da Apple, teve queda de 3,9%, a BYD Electronics caiu 6% e a Lens Tech enfraqueceu 3,4%.

As ações do setor automotivo continuaram sua tendência de queda uma vez que as preocupações com a guerra de preços persistiram. As ações da Xpeng, BYD e Nio caíram de 3,3% a 5%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,22%, a 37.965 pontos.