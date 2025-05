Azul espera sair da recuperação judicial até início de 2026

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A Azul espera sair do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos entre o final deste ano e início de 2026 e vem apurando demanda de múltiplas partes interessadas na reestruturação da empresa, incluindo de novos investidores, afirmou o vice-presidente institucional da companhia aérea, Fabio Campos, nesta sexta-feira.

"Estamos entrando (na recuperação judicial) com o apoio dos principais envolvidos, e com isso a expectativa é concluir toda a parte judicial até o final do ano e sair do processo por completo no começo do ano que vem", disse o executivo em entrevista a jornalistas.