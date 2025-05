BYD e GWM travam conflito público sobre guerra de preços de automóveis na China

Li Yunfei, gerente geral de marca e relações públicas da BYD, disse nesta sexta-feira que não havia crise como a da Evergrande entre as principais montadoras de automóveis, e afirmou que estava perplexo com as especulações de que Wei estaria se referindo à BYD.

Em uma longa postagem na rede social chinesa Weibo, Li defendeu a relação dívida/ativo de 70% da BYD e a dívida de mais de 580 bilhões de iuanes, fazendo comparações com empresas como Ford, Boeing e Toyota. Ele disse que esse era o resultado do rápido crescimento da BYD, mesmo com a estagnação de alguns rivais. Ele não especificou nomes.

Li acrescentou que a BYD planeja responsabilizar legalmente os usuários de redes sociais que espalharam tais especulações e que entregou "provas" às autoridades chinesas.

A GWM não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A guerra de preços de automóveis na China está mostrando poucos sinais de diminuição, apesar das expressões de preocupação das montadoras chinesas e de integrantes do setor. Várias montadoras seguiram a BYD, oferecendo novos incentivos para carros nesta semana.

Pelo menos uma outra montadora chinesa se manifestou em apoio a Wei, da GWM.