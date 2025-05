Casa dos Ventos consegue aprovações para projeto de data center de R$50 bi no Ceará

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A geradora de energia renovável Casa dos Ventos obteve duas liberações importantes ligadas ao sistema elétrico para prosseguir com um projeto de data center de 300 megawatts (MW) no complexo portuário do Pecém (CE), com investimentos estimados em R$50 bilhões, disse a companhia à Reuters nesta sexta-feira.

O aval do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para a Casa dos Ventos conectar os projetos à rede elétrica nacional deve fazer deslanchar as negociações da geradora com grandes empresas de tecnologia para seu data center, incluindo o TikTok, segundo uma fonte com conhecimento do assunto.