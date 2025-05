China pede que EUA parem com restrições "discriminatórias" e respeitem acordo tarifário

(Reuters) - A China pediu nesta sexta-feira que os Estados Unidos acabem com as "restrições discriminatórias" contra Pequim e que os dois lados "mantenham conjuntamente o consenso alcançado nas negociações de alto nível em Genebra", de acordo com uma declaração da Embaixada da China em Washington.

A declaração foi feita horas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, atacou a China, dizendo que o país "tem violado totalmente" um acordo firmado na Suíça há duas semanas para reduzir a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

"Desde as negociações econômicas e comerciais entre a China e os EUA em Genebra, os dois lados têm mantido a comunicação sobre suas respectivas preocupações nos campos econômico e comercial em várias ocasiões bilaterais e multilaterais em vários níveis", disse o porta-voz da embaixada, Liu Pengyu.