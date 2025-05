China sinaliza postura mais branda para restrições à exportação de terras raras

Embora algumas licenças tenham sido concedidas, inclusive a alguns fornecedores da Volkswagen, as montadoras indianas afirmam que não receberam nenhuma e terão que interromper a produção no início de junho.

"Estamos prontos para fortalecer o diálogo e a cooperação no campo do controle de exportação com países e regiões relevantes e continuamos comprometidos em manter a estabilidade da produção global e das cadeias de suprimento", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, nesta sexta-feira, quando perguntado sobre os controles.

A mídia estatal chinesa informou na quarta-feira que o país poderia relaxar suas restrições às exportações de terras raras para empresas chinesas e europeias de semicondutores após reuniões entre a indústria e o Ministério do Comércio, nas quais a questão da escassez foi levantada.

O New York Times informou no início desta semana que os Estados Unidos suspenderam algumas vendas de tecnologias essenciais para a China, incluindo peças para a fabricante estatal de aviões COMAC, em resposta à restrição da China sobre as exportações de minerais essenciais.

(Reportagem de Colleen Howe)