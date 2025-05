Companhias aéreas globais focam em guerra comercial, geopolítica e SAF em cúpula anual

A influente Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês)), que representa mais de 300 companhias aéreas e mais de 80% do tráfego aéreo global, realiza a partir deste domingo conferência anual de três dias em Nova Délhi.

A cúpula, organizada pela maior companhia aérea da Índia, a IndiGo, ocorre no momento em que o terceiro maior mercado de passageiros aéreos do mundo cresce rapidamente. Analistas preveem que o crescimento das viagens aéreas na Ásia supere o da Europa e da América do Norte nas próximas décadas.

As recentes hostilidades da Índia com o vizinho Paquistão, que estão fazendo com que as companhias aéreas indianas façam desvios grandes e caros para longe do espaço aéreo paquistanês, destacam como as zonas de conflito são um fardo cada vez maior para as operações e a lucratividade.

Em fevereiro, a Iata afirmou que os acidentes e incidentes relacionados a zonas de conflito são uma das principais preocupações para a segurança da aviação, exigindo uma coordenação global urgente.

A segurança da aviação também estará em foco após uma série de acidentes aéreos no Cazaquistão, na Coreia do Sul e na América do Norte nos últimos seis meses, além de preocupações crescentes com os sistemas de controle de tráfego aéreo nos Estados Unidos.

METAS AMBIENTAIS