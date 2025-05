Consumo aquecido dificulta combate à inflação e BC pode ter que adiar corte de juros

"Se chegar na metade do ano e os indicadores de atividade econômica continuarem sinalizando a fortaleza da economia que tem hoje, aí é uma sinalização de mais tempo de taxa de juros elevada", afirmou Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galapagos Capital, que hoje prevê mais uma elevação dos juros em junho, e um primeiro corte em dezembro, em cenário que pressupõe desaquecimento da atividade.

"Acho que o limite para ver sinais de constante desaceleração da economia é o começo do segundo semestre", acrescentou.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil expandiu 1,4% no primeiro trimestre na comparação com os três meses anteriores, com destaque para o desempenho da agropecuária, mostraram dados do IBGE nesta sexta-feira.

O dado geral veio em linha com o esperado por economistas, mas chamaram a atenção de analistas o aumento de 1,0% das despesas das família, refletindo um mercado de trabalho aquecido e aumento da renda, e o crescimento de 5,9% das importações de bens e serviços, indicando demanda forte.

"Temos o BC aumentando os juros de um lado, tentando frear a economia, e tem governo de outro lado aumentando programas de transferência de renda, tentando fazer com que o consumo continue em patamar forte. Isso atrapalha o papel do BC", disse Antonio Ricciardi, economista do Departamento de Pesquisa Econômica do Banco Daycoval.

Ele destacou o novo programa de crédito consignado do governo, que pode estimular o consumo, e o pagamento em julho de R$70 bilhões de precatórios. Há ainda medidas do governo como uma medida provisória para ampliar o público da tarifa social de energia elétrica e uma iniciativa sobre o Vale Gás, visando impulsionar a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.